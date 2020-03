Desde que salió a la luz que Érika Basile había denunciado Pablo Rago por violación en 2015, el actor estuvo en silencio hasta entonces sin aparecer en público. El actor fue abordado por periodistas

Las pruebas del Cuerpo Médico Forense sobre Érika Basile, la denunciante de Pablo Rago, resultaron negativas. Saludos. — Algernon Dixen (@AlgernonDixen) March 2, 2020



Algunos famosos como Diego Peretti expresaron su apoyo al actor Pablo Rago, mientras estaban a la espera los esperados resultados de las pericias psicológicas realizadas a la denunciante Erika Basile.

Hace muy pocos días se daba a conocer los resultados negativos. Posteriormente el abogado de Basile aseguraba que era difícil seguir adelante con la demanda.

Pablo Rago rompe el silencio

Pablo Rago ha sido abordado por varios periodistas y han ido directos a preguntarles sobre la polémica. Sin embargo, el lo tenía muy claro:

“Cuando tenga algo para decir lo voy a decir”

Los periodistas seguían consultando sobre las razones por las que ha estado desaparecido sin dar declaraciones, a lo que Pablo respondió:

“No tenía nada para decir. Siempre estuve tranquilo. Esto me perjudicó pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita. No me pongas en un compromiso”.

Unos escasos segundos antes de marcharse, Pablo adelantaba algo importante:

“En mayo voy a trabajar al exterior pero ya vamos a hablar y tener tiempo de explayarnos”