Entre la cuarentena muchas celebrities ocupan su tiempo con ingeniosas ocurrencias con tal de atravesar esta crisis mundial de la mejor manera. Así es el caso de Flor Vigna, quien compartió un divertido vídeo.

La actriz siempre está muy activa en las redes sociales, brindando todo tipo de contenido. Pero esta vez eligió algo diferente, mandó un mensaje oculto con una canción de Tini Stoessel.

En esta oportunidad, la bailarina subió un video cantando el último tema de la cantante argentina, titulado “Ya no me llames”, y cantando algunas estrofas.

El video de Flor Vigna en las redes

“Ya no me llames más, olvida mi nombre. Y no me busques más. Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste”, fueron las palabras que entonó Flor, aunque no dijo a quién iba dirigido.

“¿Estamos todos así?”, escribió Vigna junto al video, con una sonrisa pícara que todos sus seguidores entendieron a la perfección, algo que se volcó en los comentarios.

En estas últimas semanas, la ex “Combate” se refirió al contexto actual, relacionado con el coronavirus, y se mostró con lágrimas en los ojos.

“Ojos, he tomado la decisión, nos merecemos otro andar. Les daré más tiempo para contemplar, más atención para valorar, más amor para conectar, más verdad para ni tener que hablar”, dijo Flor.

Fuente: minutoneuquen