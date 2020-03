El Coronavirus está por todos lados y está causando un revuelo inmenso en el mundo digital de Internet, a tal punto, que Marcelo Tinelli no se pudo salir con la suya. Así es, a pesar de la declaración de cuarentena que decretó el presidente, al animador le importó poco lo que dictó el Estado.

Sí, se empezó una cuarentena obligatoria en Argentina pero Tinelli hizo oídos sordos a ella. El conductor tomo un vuelo privado cuando le dio la gana y salió bien tarde rumbo a Esquel. No era para menos, la redes sociales están ardiendo y las críticas no se hicieron esperar.

¿Qué pasó Tinelli? No le teme al Coronavirus y se fue de vacaciones

No hay mucho qué decir, lo cierto es que la cuarentena tenía que aplicarse de manera inmediata y el animador se dio todo el tiempo del mundo. De tal manera, que tomó un vuelo en horas de la noche para marcharse a su casa en Esquel, no le importó nada más.

Lógico, le cayó un palo terrible, Marcela Tauro no se hizo esperar y se mostró ofendidísima por lo que se atrevió a hacer Tinelli. “Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? Están pidiendo que la gente se quede en la casa. El gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan. A mí me gustaría irme a la costa también”.

Pero eso no fue todo, era solo el principio. Débora D’Amato dijo: “¿Marcelo Hugo puede hacer lo que se le canta porque es Marcelo Hugo? Déjate de hinchar. Está acá, no se tiene que mover”.

Sí, el gobernador también lo criticó sin pena alguna

Así es, el gobernador, Mariano Arcioni reaccionó negativamente y explotó a través de las redes sociales. “No son vacaciones, no hay vacaciones. Tenemos que entender la situación que estamos atravesando. Se están poniendo a disposición todos los mecanismos desde el Estado para prevenir esta pandemia que azota al mundo. Suspendan las reservas, porque solo hay tres motivos para trasladarse. Salud, abastecimiento y trabajo”.

Ay, Marcelito Tinelli, ¿qué es lo que pasa contigo? Tienes que sentar cabeza, pibe. ¿Qué opinas de la actitud que tomó el conductor?