Debido a la cuarentena ocasionada por el Coronavirus han ocurrido muchas cosas interesantes y graciosas en el mundo de las estrellas de la farándula. Entre esas curiosidades, Residente hizo una transmisión de video en vivo a través de Instagram y pasaron cosas que nadie pudo imaginar.

Los dos protagonistas fueron René Pérez Joglar y Tini Stoessel, allí fue donde ocurrió todo lo interesante que dejó a todos los fans fríos sin poder creer lo que estaba pasando en Instagram. Aquí te contaremos todo.

Así de fácil, Residente no sabía quién era Tini Stoessel

La historia es la siguiente, René comenzó un video en vivo por Instagram e invitó a cada uno de sus seguidores a que se unieran a una gran charla donde participaran todos. Entre estos fans se sumaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Ahora viene lo interesante.

Residente no sabía quién era Tini y se dio el siguiente diálogo: “¿Tu nombre es Tini?”, comienza René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina. No sé si me conoces”, respondió la cantante.

“¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, preguntó Residente, mientras los fans no podían creer la situación. “Sí. Hago Pop, reggaeton, baladas”, relató Tini, que también lo felicitó por su último éxito, “René”.

Luego de esa escena nadie podía creer lo que estaba pasando pero todo se dio con mucha naturalidad. Los dos artistas seguieron hablando y terminaron conversando acerca del Coronavirus. Mencionaron lo importante de la cuarentena y de respetar cada una de las condiciones impuestas por el Estado. “Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez. Si tienes una necesidad bien cabrona, sal, sino no”, dijo el ex Calle 13.

¿Crees que es una locura que Residente no supiera quién era Tini Stoessel o lo ves como algo normal?