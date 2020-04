Maxi López reabrió un nuevo escándalo con Wanda Nara tras reiteradas irregularidades con sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. ¿Qué pasó?

Hace algunos días, el futbolista abrió nuevamente la polémica y acusó a su ex esposa de quitarle los teléfonos a sus hijos para que no puedan hablar con él por videollamada.

Por si esto fuera poco, el ex jugador de River Plate le pidió a Wanda la tenencia de sus herederos ya que infringió la cuarentena y los expuso a diversos riesgos.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, exclamó Maxi.

La esposa de Mauro Icardi prefirió no contestar el tweet de su ex pero dejó que, Ana Rosenfeld se encargue. “Que pida lo que quiera Maxi. Con los antecedentes que tiene como padre incumplidor en alimentos y visitas a sus hijos, no va a lograr nada. Los chicos comen gracias a la plata de Mauro Icardi”, exclamó la abogada.

El jugador de fútbol volvió a recibir un durísimo revés de su ex esposa que le dolió a más no poder. Wanda en su cuenta oficial de Instagram subió una postal inesperada. ¿Qué hizo?

Allí se puede ver a Mauro Icardi ayudando a los hijos de Maxi con las tareas virtuales. “Un padre ejemplar“, “López debería aprender de él”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.