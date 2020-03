“Chicas, paren un poco”. Así lo decía el periodista que criticó el Colectivo de Actices Argentinas que defiende el derecho de las mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer, vimos como Jorge Lanata criticaba duramente contra el colectivo entre un cruce con Jazmín Stuart y Guillermo Andino.

Stuart visitó “Informados de todo” el viernes pasado, el nuevo programa de Andino y fue aquí cuando protagonizó un duro enfrentamiento con el conductor.

La actriz cuestionó la razón de la interrupción de la entrevista con Beatriz Regal, por el femicidio de su hija, por el estado de salud de Fede Bal. Así arrancaba Jorge Lanata:

“De Andino se puede decir de todo, menos que es mal tipo. Es divino y hace su programa con la mejor onda. ¿Yo que hubiera hecho en su lugar? Le hubiera dicho: ‘Jazmín, retirate. Estoy conduciendo yo y vos no sos quien para decirme qué cosas son importantes y qué tengo que hacer'”

También reflexionó y continuaba:

“Lo que a mi me hizo ver esto es que frente a este discurso feminista muy autoritario hay algo que nos pasa a nosotros que es que nos sentimos culpables por algo que no hicimos. Y me parece importante ver esto. Yo no tengo por qué sentirme culpable de ninguna de las cosas que las minas acusan”.

De manera despectiva, el periodista propuso:

“¡Chicas, paren un poco!” y en referencia al Colectivo de Actrices Argentinas aseguró que las feministas “se creen superiores moralmente”. “Es lo mismo con el tema de los derechos humanos. Acá hay un sector que se cree superior al resto y es una locura vivir así”

“En Europa y acá se puso de moda un adjetivo para este tipo de chicas que a mi no me gusta, feminazis. No me gusta y no lo uso, ahora, ¿entendemos por qué? Es comprensible. No me gusta usar ese coso, pero ¿cómo le decís a estas pibas?”