#Dichos de #AlejandroFantino tras su #salida de #RadioLaRed. ‘’Hace 3 meses ya había #consensuado con la radio que era mi último año’’, ‘’Para que no me vaya, la radio me ofrece, y está buenísimo, quedarme haciendo algunas cosas en el canal de YouTube. La Red es mi casa. El programa termina con un share de 16 o 17 puntos. Muy Alto. Y está ternado para el #MartinFierro como mejor programa’’ ‘’Yo firmé con una acdena internacionel de deportes hace unos meses, y eso me exige que el año que viene tenga un programa más del que tengo con #AnimalesSueltos a diario. O sea, mi tiempo de radio de lo doy a un programa de televisión diario. No podía hacer dos horas de radio, una hora y media de televisión y otra hora y media de tele a la noche’’, explica uno de los referentes de América, y que ya comenzó también a trabajar en #ESPN. Por último, #AleFantino que ya hizo una entrevista para su debut en la pantalla de #ESPN, es contundente: ‘’Nadie me echó, me voy en buenos términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene’’ cierra.